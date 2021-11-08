Семь городов Европы, которые идеальны для зимнего путешествия

Зима – удачное время для путешествий в уютные города Европы. Улицы в холодное время добавляют особой туристической атмосферы: их часто украшают гирляндами и другой колоритной атрибутикой Нового года, пишет Ольга Маджумдар, РБК-Украина.

Семь городов Европы, которые лучше посещать зимой, чем летом, назвало издание Travel Awaits. Многие из них могут остаться доступными для вакцинированных путешественников из Украины.

1. Таллинн – гномы, глинтвейн и катки

Столица Эстонии в зимнее время похожа на застывший во времени город-сказку. Старый центр окружен массивной средневековой городской стеной со смотровыми башнями с красными остроконечными крышами. А мощеные улочки окаймляют старинные здания – фахверковые и окрашенные в пастельные тона.

Фото: Улочки Таллинна зимой (pixabay.com)

Рыночная площадь находится рядом со старой ратушей, датируемой 1404 годом - что делает ее старейшей в странах Балтии. В городе есть магазины, в которых продаются местные предметы искусства и ремесла, в том числе маленькие носатые гномы из скандинавского фольклора, которые называют томте или тонтту.

2. Город, олицетворяющий Рождество

Ни одна витрина или улица не остаются без мерцающих огней, оконных украшений или ярмарочных прилавков.

Фото: Рождественские декорации в Страсбурге (pixabay.com)

Стоит приехать в Страсбург хотя бы раз в декабре, чтобы поверить в настоящее Рождественское чудо. Вокруг собора и на главной площади есть большие рождественские ярмарки, но сконцентрируйтесь на меньших в старой части старого города, где фахверковые дома, крытые мосты и крошечные площади добавляют особой атмосферы, советуют туристам.

3. Живописный снежный Стокгольм

Первые впечатления от свежего снега можно в полной мере ощутить в Стокгольме в Швеции. Старый город Гамла Стан, дворцы в городе и вокруг него, парки, улицы, крыши - все было покрыто толстым слоем идеально белого снега, создавая и без того прекрасное окружение бесчисленных островов, каналов, мостов.

Фото: Стокгольм зимой (pixabay.com)

Если вам посчастливилось оказаться там, когда выпал свежий снег, отправляйтесь прямо во дворец Дроттнингхольм, который особенно живописен в белых декорациях.

4. Хельсинки – победитель северной зимы

Особую атмосферу зимы, освещенной праздничными огнями, обещают туристам в Хельсинки в Финляндии.

Их ждет прогулка по старой гавани, посещение крытого рынка, домиков декоративно-прикладного искусства рядом с гаванью, а затем поворот на широкую Эспланаду, исторический ресторан Kappeli, который стоит там, как особенное рождественские украшение и в нем подают хорошую еду.

Фото: Зимние развлечения в Хельсинки (unsplash.com/ethan-hu)

И еще одно прекрасное зрелище - площадь перед собором Хельсинки с огромной рождественской елкой перед белым собором.

Совет туристам: Финляндия известна как страна с 5,3 миллионами человек и 3,3 миллионами саун, и хотя финны любят их круглый год, зимой они еще лучше. Забронируйте себе место и согрейтесь.

5. Малолюдные достопримечательности в снегу

Можно гулять по локациям с красивой архитектурой, и даже листья на деревьях не мешают любоваться пейзажами. А если на землю выпадет снег, стоит отправиться прямо к Эйфелевой башне. В это время все метро и автобусы перейдут на сокращенный режим работы, поэтому людей почти нет.

Фото: Париж в снежную погоду (pixabay.com)

Каждую зиму в Париже появляется множество ледовых катков. И стоит отправиться в Большой дворец. Там подают горячие напитки и охлажденное шампанское, и можно просто наблюдать, как другие катаются.

6. Эдинбург – атмосфера фестиваля

Столица Шотландии прекрасна в любое время года, и даже если идет дождь, город все равно имеет определенное очарование. Но крутые переулки, ведущие к замку, выглядят особенно красиво в Новый год. Самое время приехать и посмотреть, как шотландцы празднуют Хогманай. Приготовьтесь к факельной процессии по Королевской Миле и выучите слова "Auld Lang Syne", с которыми все "врываются" в полночь.

Фото: Эдинбург зимой (unsplash.com/vishwajeet-sawant)

Совет туристам: 2 января, когда вечеринка закончится, отправляйтесь в Ботанический сад, чтобы попасть на последнее в дневном расписании посещение тропы с иллюминацией.

7. Гамбург – пикники на льду озер

Зимой в Гамбурге вместо привычных дождей идет снег. Если повезет, становится достаточно холодно, чтобы два озера в центре города замерзли. Когда это происходит, весь Гамбург выходит на лед - гуляет, катается на коньках, ставит киоски с сосисками и глинтвейном, а люди в основном устраивают пикники на льду.

В городе можно насладиться рождественскими концертами - в современной Эльбской филармонии с прекрасными видами, или в культовой гамбургской церкви Святого Михаэлиса - "Мишель", как ее называют местные жители.

Фото: Гамбург зимой (pixabay.com)

Добавьте к этому великолепные рождественские ярмарки, особенно перед исторической ратушей, и вы поймете, почему этот город идеален в зимнее время.

Совет туристам: отправляйтесь в кондитерскую Линдтнер в районе Эппендорф. Это традиционное старинное кафе, олицетворяющее знаменитую любовь немцев к торту. Попробуйте Lübecker Marzipantorte, кремовый торт с слоем марципана сверху.