Дожди в центре и температура до +16: прогноз погоды на сегодня
Синоптики рассказали, какая сегодня будет погода. Дожди ожидаются в центральных областях, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.
Прогноз во всех областях
Дожди ожидаются в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
Температура воздуха составит:
- на западе днем +7+12, а ночью +3+7,
- на севере днем +9+11, а ночью +4+6,
- на востоке днем +10+13, а ночью +3 5,
- на юге днем +14+16, а ночью +6+8,
- в центре днем +9+13, а ночью +4+7.
Прогноз в Киеве
В Киеве сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит +8+10, а ночью +4+6.