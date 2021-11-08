Дожди в центре и температура до +16: прогноз погоды на сегодня

Синоптики рассказали, какая сегодня будет погода﻿. Дожди ожидаются в центральных областях, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

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Прогноз во всех областях

Дожди ожидаются в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Температура воздуха составит:

на западе днем +7+12, а ночью +3+7,

на севере днем +9+11, а ночью +4+6,

на востоке днем +10+13, а ночью +3 5,

на юге днем +14+16, а ночью +6+8,

в центре днем +9+13, а ночью +4+7.

Прогноз в Киеве

В Киеве﻿ сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит +8+10, а ночью +4+6.