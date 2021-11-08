Жилье вытесняет коммерческую недвижимость с глобального рынка инвестиций

В 2020 году около 200 миллиардов долларов было вложено инвесторами во всем мире в жилую недвижимость, пишет Леся Панченко, РБК-Украина.

К 2030 году более 33% всех прямых инвестиций в недвижимость в мире будет приходиться на жилье. В 2020 году жилье составляло 25% от всех инвестиций в недвижимость, в 2010 году – 14%. Инвестиции в жилой сектор будут активно конкурировать с капиталовложениями в коммерческую недвижимость, включая офисы, в следующие десять лет.

Потенциал – за жильем для аренды

Доля жилой недвижимости в инвестиционных потоках будет поддерживаться благоприятными демографическими и экономическими факторами, которые будут стимулировать расширение на устоявшихся рынках и ускорение роста на развивающихся рынках Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы.

Данные из отчета компании JLL "Growth Opportunities in Living", показывают, что потоки инвестиций в жилую недвижимость ускорились за последние пять лет. Наиболее востребованы многоквартирные дома или доходные дома/апартаменты, построенные для сдачи в аренду. Инвесторы все больше признают высокие показатели доходности и возможности роста, предлагаемые этими активами.

В 2020 году около 200 миллиардов долларов было вложено инвесторами во всем мире в жилую недвижимость. Ожидается, что с ростом урбанизации и других факторов, включая доступность жилья, аппетит инвесторов возрастет.

Какие факторы влияют на рост рынка

Согласно отчету JLL, перспективы роста рынка жилой недвижимости определяют следующие факторы:

Урбанизация: в последние десятилетия привела к дисбалансу спроса и предложения и проблемам с доступностью жилья во многих странах. Желание жить в оживленных районах с пешеходной доступностью к основной инфраструктуре выражают как молодые, так и старшие поколения. Это стимулирует уплотнение таких районов и повышение в них спроса на аренду жилья.

в последние десятилетия привела к дисбалансу спроса и предложения и проблемам с доступностью жилья во многих странах. Желание жить в оживленных районах с пешеходной доступностью к основной инфраструктуре выражают как молодые, так и старшие поколения. Это стимулирует уплотнение таких районов и повышение в них спроса на аренду жилья. Миграция: как внутри городов (между городскими и пригородными районами), так и внутри стран, является ключевым фактором спроса на жилье. Из-за пандемии многие жители переехали из небольших квартир в центре города в просторные дома в пригородах. Но в долгосрочной перспективе аренда жилья в городах будет все же предпочтительней пригородов.

как внутри городов (между городскими и пригородными районами), так и внутри стран, является ключевым фактором спроса на жилье. Из-за пандемии многие жители переехали из небольших квартир в центре города в просторные дома в пригородах. Но в долгосрочной перспективе аренда жилья в городах будет все же предпочтительней пригородов. Демографические процессы: изначально ориентированное на более молодые возрастные группы, в возрасте от 20 до 30 лет, предложение аренды жилья расширилось. Теперь арендодатели видят своими клиентами более широкие слои населения. Старение миллениалов будет дополнено достаточно многочисленным поколением Z, что усиливает возможности устойчивого роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе.



Доступность жилья: за последнее десятилетие выставленное на продажу жилье становится все более недоступным для большей части населения во всем мире из-за жестких условий кредитования и ограниченного предложения. На 24 рынках, проанализированных JLL, средняя цена дома более чем в 12 раз превышает средний годовой доход домохозяйства.



Местное законодательство: национальное и местное законодательство влияет на целесообразность и объем рынка аренды и продажи жилья. Государственные органы вводят контроль за арендной платой для борьбы с недоступностью жилья. В свою очередь они негативно влияют на доход арендодателей. И наоборот, местные законы о зонировании городских территорий могут поддерживать более высокую плотность жилья, стимулируя и спрос на аренду.

Оценка рисков и доходности

В исследовании говорится, что именно эти факторы способствовали развитию зрелого рынка жилья в таких странах как США, Германия, Нидерланды и Великобритания, Австралия и Канада. В то время как консолидация собственности очевидна в небольших европейских странах, а широкие возможности сохраняются в труднодоступных географических регионах.

Риски и потенциал доходности на рынках разных стран распределяются неравномерно: рынки, на которых дисбаланс спроса и предложения является самым большим, предлагают и наибольшие возможности для вхождения на рынок и инвестиционной прибыли, но создают больше проблем для инвесторов, чем зрелые рынки.