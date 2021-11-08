ЗАЗ поставит на конвейер сверхбюджетный автомобиль

Возможно, ЗАЗ скоро начнет выпускать новый доступный автомобиль. Речь идет об удешевленной модификации Lada Granta, сообщает Твоя машина.

Чтобы сделать и так бюджетный автомобиль еще дешевле, из модели планируют убрать климатическую установку, кондиционер и систему мультимедиа. К слову, самая недорогая версия машины и так стоит всего 7600 долларов. Похожим манипуляциям уже поверглись XRAY и Vesta.

Удешевленная версия получит название Lada Granta Classic Light. Из модели уберут следующие системы:

Антиблокировочную систему колес и комплекс, распределяющий тормозные усилия;

Электрические приводы, регулирующие зеркала;

Систему полноценного обогрева;

Комплект противотуманных фар.

Очевидно, что такие меры существенно снизят цену модели. Возможно, до 180 000 грн. Сейчас модель в самой простой комплектации стоит в Украине 225 680 грн. Машина оснащена 1,6-литровым двигателем на 97 л.с., работающим в паре с 5-ступенчатой МКПП.