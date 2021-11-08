Терапевт назвала сроки повышенной температуры при COVID-19

Во время COVID-19 повышенная температура может держаться до десяти дней. Такой срок назвала врач-терапевт Елена Черненко, сообщает Лента.ру.

"Очень важно понимать, сбивается ли [температура, - ред.] она и идет ли на уменьшение. Если она к седьмому-восьмому дню нарастает, необходим срочный осмотр врача и возможна госпитализация" , — рассказала медик.

По ее словам, при этом стабильная температура выше 38 градусов на седьмой-восьмой день у тех, кто не страдает хроническими заболеваниями, не говорит об опасности. При таком состоянии нужно сбивать температуру при помощи жаропонижающих, подчеркнула Черненко.

Она добавила, что сталкивалась с пациентами с COVID-19, которые десять дней пролежали с температурой 39, и у них не было зафиксировано поражение легких. А у других пациентов могла быть температура в районе 37 градусов, а через несколько дней у них резко ухудшалось состояние, отметила врач-терапевт

Медик посоветовала отслеживать состояние пациента с COVID-19 с помощью пульсоксиметра. Он позволит измерить сатурацию — насыщенность крови кислородом.