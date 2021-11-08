Анонсирован бюджетный кросс-хэтчбекVolkswagen ID.2

Вскоре в гамме электромобилей VW появится бюджетный кросс-хэтчбек ID.2. Предварительно, стартовая цена новинки составит всего 20 тысяч евро, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

Электрический паркетник Volkswagen ID.2 был анонсирован в виде полностью рабочего прототипа под названием ID.Life на автошоу в Мюнхене в сентябре этого года. Хотя премьера серийного ID.2 запланирована на конец 2025 года, показанный концепт дает вполне реальное представление о дизайне и основных особенностях модели.

Во-первых, новинка обретет собственную идентичность, а не станет уменьшенной копией более крупного ID.3. Во-вторых, этот электромобиль будет городским кроссовером B-класса. Скорее всего, серийная модель, получит обычные дверные ручки и зеркала и лишится съемной крыши концепта.

В ближайшем будущем обычные автомобили с ДВС будут дорожать в связи со строгими нормами вредных выбросов, в то время как электрокары, наоборот, будут дешеветь синхронно с падением цена на аккумуляторные батареи.

Именно на этот сценарий для самого маленького члена семейства ID делает ставку Volkswagen. Судя по концепту, ID.2 будет иметь габариты, сравнимые с VW T-Cross: 4091х1845х1599 миллиметров при длине колесной базы 2,65 метра.

Учитывая, что немцы собираются бить конкурентов более низкой ценой, никакого 34-дюймового проекционного экрана на лобовом стекле у серийного Volkswagen ID.2 не будет. Более того, в начальных комплектациях в роли тачскрина информационно-развлекательной системы выступит смартфон водителя.

Для большей экономии тяговая батарея будет иметь несколько вариантов емкости. В 234-сильном прототипе ID.Life установлена батарея на 57 кВт∙ч, обеспечивающей запас хода в 400 километров.

Зато объявленная стартовая цена в размере 20 000 евро сделает VW ID.2 значительно дешевле по сравнению с доступными в настоящее время электромобилями B-сегмента – такими, как Peugeot e-208, Opel Corsa-e, Honda e и MINI Cooper SE.

На конвейер самый маленький кроссовер семейства ID отправиться в конце 2025 года. Собрать новинку, скорее всего, будут вместе с родственными моделями на заводе в Испании.