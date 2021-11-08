Клюквенный сок: польза для здоровья, о которой нужно знать
Из всех соков из ягод и фруктов о клюквенном соке, пожалуй, больше всего слухов и споров. Есть убеждения, что с вашим телом могут случиться удивительные вещи, если вы будете пить клюквенный сок каждый день, сообщает WomanEL.
Польза клюквенного сока
Он содержит большое количество витаминов, минералов и других важных питательных веществ. Клюква дает вам небольшое количество витаминов B1, B2, B3, B6 и K, а также фолиевой кислоты, кальция, магния, марганца, калия и меди.
Однако самая большая витаминная плотность – это витамин С. Одна стандартная порция клюквенного сока дает вам 39% от рекомендуемой суточной нормы потребления витамина С.
Как клюквенный сок помогает предотвратить болезни
- Клюква издавна использовалась для лечения расстройства желудка, проблем с печенью и проблем со здоровьем мочевыводящих путей. На самом деле, хотя часто считается, что клюква только лечит инфекции мочевых путей (далее ИМП), она также может предотвратить их.
- Клюква и её сок содержат соединение, известное как проантоцианидины, которое, как считается, останавливает бактерии, вызывающие ИМП.
- В то же время клюквенный сок может помочь вашему пищеварению в целом. H. pylori – это бактерия, которая вызывает язву желудка, если ее не остановить, и считается, что свойства клюквенного сока могут остановить рост этих бактерий в желудке, предотвращая образование язв.
- Некоторые исследования на животных показали, что клюквенный сок может даже помочь предотвратить рак толстой кишки.
- Антиоксиданты в клюкве предотвращают повреждение вашей ДНК свободными радикалами. А это означает, что они могут помочь предотвратить развитие серьезных заболеваний.