Клюквенный сок: польза для здоровья, о которой нужно знать

Из всех соков из ягод и фруктов о клюквенном соке, пожалуй, больше всего слухов и споров. Есть убеждения, что с вашим телом могут случиться удивительные вещи, если вы будете пить клюквенный сок каждый день, сообщает WomanEL.

Польза клюквенного сока

Он содержит большое количество витаминов, минералов и других важных питательных веществ. Клюква дает вам небольшое количество витаминов B1, B2, B3, B6 и K, а также фолиевой кислоты, кальция, магния, марганца, калия и меди.

Однако самая большая витаминная плотность – это витамин С. Одна стандартная порция клюквенного сока дает вам 39% от рекомендуемой суточной нормы потребления витамина С.

Как клюквенный сок помогает предотвратить болезни

Клюква издавна использовалась для лечения расстройства желудка, проблем с печенью и проблем со здоровьем мочевыводящих путей. На самом деле, хотя часто считается, что клюква только лечит инфекции мочевых путей (далее ИМП), она также может предотвратить их.

Клюква и её сок содержат соединение, известное как проантоцианидины, которое, как считается, останавливает бактерии, вызывающие ИМП.