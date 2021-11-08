Судья отправил в нокдаун футболиста прямо во время матча во Франции

Курьезный эпизод произошел в матче французской Лиги 1 Реймс – Монако. Судья случайно чуть не нанес травму футболисту, сообщает 24 Канал.

Произошло все в начале первого тайма. На 12-й минуте матча главный арбитр встречи чуть не нанес травму игроку хозяев.

Судья не заметил за своей спиной игрока Реймса, развернулся и случайно зарядил локтем прямо в лицо полузащитнику Кассаму Моретту. Футболист мгновенно упал на газон после сильного удара, держась за лицо – нокдаун для хозяев.

Жереми Пиньяр с довольно нервной улыбкой сразу дал свисток и позвал клубных медиков на футбольное поле. К счастью, после оказания помощи пострадавший вернулся в поле. Морету смог продолжить поединок и отыграл почти весь матч, был заменен на 90+1 минуте.

Не так часто можно увидеть такие курьезные моменты с участием арбитров. Этот эпизод стал одним из самых интересных в поединке, ведь команды расписали нулевую мировую.