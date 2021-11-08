Рейтинг Байдена впервые опустился ниже 38%

Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена упал до 37,8% и стал самым низким с момента вступления в должность. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, обнародованные в воскресенье, 7 ноября, газетой USA Today, сообщает Корреспондент.

Так, 46% опрошенных заявили, что действующий глава Белого дома справляется со своими обязанностями хуже, чем они ожидали.

При этом против участия Байдена в президентских выборах в 2024 году выступили 64% респондентов, среди которых 28% сторонников президентской Демократической партии.

В то же время 40% участников исследования готовы отдать свои голоса за Байдена, если бы выборы состоялись в ближайшее время. Но предыдущего главу государства Дональда Трампа готовы поддержать 44% опрошенных, еще 11% выступили за другого кандидата.

Исследование проводила USA Today совместно с Саффолкским университетом с 3 по 5 ноября. В нем приняли участие около тысячи респондентов, которых опросили по телефону. Погрешность составляет примерно 3,1 процентного пункта.