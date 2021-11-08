Курс биткоина резко вырос

В ночь на понедельник, 8 ноября, курс биткоина начал резко расти и взлетел выше 66 тысяч долларов за монету, свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance, сообщает Лента.Ру.

На максимуме криптовалюта доходила до 66,34 тысячи долларов. В последний раз на таком уровне криптомонета торговалась 21 октября. До 67 тысяч биткоин доходил только 20 октября, после чего скорректировался.

За последние 24 часа он вырос на 4 тысячи долларов. По состоянию на 10:15 криптовалюта торгуется по 65,86 тысячи долларов.