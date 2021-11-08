Болеют ли коронавирусом вакцинированные: данные Минздрава

В Министерстве здравоохранения утверждают, что люди, получившие прививки, в пять раз реже инфицируются коронавирусом. Риск попасть в больницу у вакцинированных в 10 раз ниже, чем у тех, кто прививку не получил, что подтверждается практически, пишет Ульяна Безпалько, РБК-Украина.

"За период с 1 июня по 3 ноября было зафиксировано 801 832 подтвержденных случаев заболевания на COVID-19. Из них 756 792 лица не получили ни одной дозы вакцины против COVID-19, что составляет в среднем 94,4 процента от общего количества" , - отметили в Минздраве.

Согласно ежедневной статистике, которую получает ведомство, среди госпитализированных - лишь 4-6% вакцинированных.

В частности, в этот процент включают тех, кто получил только одну прививку. В таком же соотношении делятся вакцинированные и невакцинированные среди случаев заражения.

"Например, обнаружили 27 тысяч новых случаев. Из них 4-5% - это регистрация болезни у вакцинированных" , - пояснил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Вместе с тем, как отметил президент Ассоциации анестезиологов, профессор Сергей Дубров, в отделение интенсивной терапии Киевской больницы №17 еще не поступал ни один вакцинирован с "ковидом".

При этом у трех пациентов были сертификаты о вакцинации, которые, как позже выяснилось, они купили.