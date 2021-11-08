Токены Tesla подешевели из-за голосования о продаже акций

Токены Tesla упали в цене на 6,8% после опроса владельца компании Илона Маска в Twitter, сообщает Лига.net.

Маск спросил у подписчиков, стоит ли ему продавать 10% своих акций компании. Он подчеркнул, что в последнее время много делается из нереализованной прибыли, которая является средством уклонения уплаты от налогов. Это и стало причиной создания опроса, пишет Bloomberg.

На криптовалютной бирже FTX токены компании торговались вечером 7 ноября по цене $1139, что на 6,8% ниже по сравнению с показателями 5 ноября. Агентство также прогнозирует падение стоимости ценных бумаг Tesla после открытия торговых площадок утром 8 ноября.

По результатам опроса, большинство пользователей – 57,9% проголосовавших – высказались за продажу акций американского предпринимателя. 42,1% участников опроса не поддержали эту идею.