Зонд Landsat 9 прислал свои первые фотографии Земли из космоса.

Спутники дистанционного зондирования Земли по программе Landsat с 1972 ведут мониторинг планеты. 27 сентября 2021 был запущен уже девятый такой зонд. Наконец-то NASA опубликовала первые кадры, которые Landsat 9 сделал с орбиты, сообщает 24 Канал.

Спутники по программе Landsat размещаются на так называемой солнечно-синхронной орбите, позволяющей им пролетать над одной точкой поверхности планеты в одно и то же местное солнечное время. Такая орбитальная конфигурация очень удобна для спутников дистанционного зондирования Земли, ведь позволяет качественно сфотографировать любую локацию на поверхности с одинаковым освещением. В NASA опубликовали первые фотографии, сделанные Landsat 9.

Опубликованные изображения были сделаны Landsat 9 вскоре после запуска. Они позволяют оценить специалистам качество фотографирования и понять, нет ли никаких дефектов. Landsat 9 по конструкции похож на предшественника Landsat 8, но имеет лучшее оборудование.

Новый спутник передает на Землю данные с более высоким радиометрическим разрешением, что позволяет ему обнаруживать больше деталей и различий на поверхности, особенно в более темных областях, таких как вода или густые леса. Landsat 9 может различать более 16 тысяч цветов с заданной длиной волны. В отличие от него, Landsat 7 определяет лишь 256 оттенков. Эта повышенная чувствительность позволит пользователям Landsat увидеть гораздо более тонкие изменения на поверхности Земли.