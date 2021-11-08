В столице произошел сбой в работе транспорта

В Киеве автобусы и троллейбусы курсируют с отклонением от графика из-за сбоя в работе общественного транспорта, сообщает Корреспондент.

В Киеве утром 8 ноября произошел сбой в работе общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы курсируют с отклонением от графика.

Отмечается, что задерживаются троллейбусы № 25, 27, 29, 30, 31, 34 по проспекту С. Бандеры, 21 в направлении ст. Зенит по причине ДТП.

Также сообщили о задержке автобусов № 21,73,101,114 и троллейбусов №29,30,31,47,50,50 к. по направлению Керченская площадь - проспект Шухевича - проспект Степана Бандеры из-за скопления автотранспорта.

В 08:35 движение было восстановлено, однако задержки транспорта все еще существуют.