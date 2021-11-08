Бразильский легионер простился с Шахтером
Полузащитник Шахтера Дентиньо сообщил, что больше не будет выступать в составе донецкой команды, сообщает Сегодня.
Поединок против Колоса в Ковалевке, выигранный Шахтером 3:1, стал особым – прощальным для бразильского нападающего "горняков".
"Это правда, мой период в Шахтере подошел к концу. Я сыграл свою последнюю игру в футболке донецкого клуба" , - приводит слова Дентиньо.
В своем Instagram бразилец выложил фотографию футболки Шахтера, написав ниже последний танец.
В составе Шахтера Дентиньо за 10 лет выиграл 16 трофеев:
Чемпион Украины (6): 2011/12, 2013/14, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
Обладатель Кубка Украины (5): 2011/12, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19
Владелец Суперкубка Украины (5): 2012, 2014, 2015, 2017, 2021
При этом Дентиньо отметился двумя голами в ворота самого титулованного клуба мира – мадридского Реала – в Лиге чемпионов. "Сливочным" бразилец забил в 2015-м (3:4) и 2020-м (2:0).
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