Как просто приготовить вкусный домашний кетчуп

Кетчуп - очень популярный соус. Он подходит практически ко всем соленым блюдам. Его очень любят и взрослые, и дети, пишет Юлия Бойко, РБК-Украина.

И для этого не нужно обладать уникальными кулинарными способностями. С рецептом от участника реалити Нового канала "Адская кухня" Равшана Хамидова с приготовлением кетчупа справятся даже новички.

Для приготовления домашнего кетчупа вам понадобятся:

Помидоры - 5 шт.

Лук репчатый - 1шт.

Масло оливковое - 2 ст. л.

Соль/перец/паприка/зира/гвоздика - по вкусу

Уксус винный - 1 ст. л.

Сахар - 1 ст. л.

Вода - 2 ст. л.

Процесс приготовления полезного кетчупа

Помидоры бланшируем (делаем на них крестообразный надрез и отправляем в кипящую воду на минуту).

Достаем их ложкой и перемещаем в емкость с холодной водой. Далее снимаем кожицу.

Специи обжариваем на сковороде в масле, чтобы они отдали вкус и аромат. Добавляем к специям нарезанный кубиком лук.

Как только лук станет прозрачным, добавляем томаты, воду, сахар, уксус. Готовим на медленном огне 20 минут.

Потом перебиваем все блендером. Процеживаем через сито, доводим до вкуса солью и сахаром. При необходимости увариваем до желаемой консистенции.

Важно! Домашний свежий кетчуп нужно хранить в холодильнике в емкости с крышкой не более трех суток