Черная пятница-2021 в Украине: когда будет распродажа и как не переплатить

Черная пятница в 2021 году приходится на 26 ноября. В этот день в магазинах начинаются распродажи и скидки, которые могут продлиться несколько дней, сообщает Обозреватель.

Период "ценопадов" в этом году ожидается с 26 по 29 ноября включительно. Следует отметить, что акции могут длиться и дольше – все зависит от конкретной сети магазинов. Черная пятница особенно популярна среди тех, кто любит скупаться онлайн.

Прогнозируется, что наибольшим спросом будет пользоваться разнообразная электроника: телевизоры высокого разрешения, игровые консоли, геймпады, разнообразные гаджеты, профессиональные камеры, а также персональный транспорт – электросамокаты, гироборды и тому подобное.

Черная пятница в Украине

Отмечать Черную пятницу в Украине начали еще в 2013 году. Как показали исследования Black Friday Global от 2017 года, наши граждане получают одну из лучших выгод в мире: первое место досталось США, второе – Украине, третье – Канаде.

Средний размер скидок в Украине и мире. Источник: Black-Friday.Global

Отечественные магазины действительно серьезно "срезают" цены в этот период. В среднем по Украине скидка на товары во время Черной пятницы составляет 62%. Что является одним из выгодных предложений в мире.

Какие уловки используют магазины

Опытные шопоголики знают, что на распродажах нужно сохранять холодный ум и не спешить с покупками. Многие продавцы используют различные уловки и хитрости, чтобы продать свой товар.

Не редкость случаи, когда за месяц до Черной пятницы магазины поднимают цены, а во время "распродажи" просто возвращают нормальный ценник. Поэтому лучше заранее составить список интересующих вас товаров.

С определенным интервалом следите за ценами на них – это позволить понять, действительно ли есть реальная скидка на отобранные позиции. Особенно часто "срезают" цены на одежду и аксессуары, особенно если это не новая коллекция. В этом сегменте вполне возможно найти приличные скидки.

Кроме того, у маркетологов есть и другие приемы. Один из них – продать товар с нагрузкой. Например, при покупке двух кремов, третий – подарок. У него может заканчиваться срок годности, но в момент продажи он считается нормальным.

Некоторые сети магазинов идут на хитрость с продажей техники. Дается реклама об акции на телевизоры и они рассылаются в разные торговые точки со скидкой 60%. Люди приходят, готовые потратить деньги, но узнают, что в этом магазине эту модель купить нельзя. Но не уходить же с пустыми руками, продавец предлагает им другой товар по похожей цене и клиенты на это клюют.

Не редкость, когда в ночь перед Черной пятницей магазины одежды переклеивают все ценники, а ассортимент в зале заменяют на вещи старых коллекций, которые залежались на складе. Некоторые даже практикуют обман – под желтыми ценниками можно обнаружить, старую цену. Иногда может оказаться, что товар до "акции" стоил даже дешевле.

На электронику скидки найти еще сложнее. Обычно в магазинах смартфонов и техники накрутка и так небольшая, ведь товар и так довольно дорогой. Поэтому на большие скидки в этом сегменте рассчитывать не стоит. Продавцы будут стараться сбыть залежавшийся товар, а реальные скидки около 20% можно найти в интернет-магазинах, но там могут продавать и "серую" электронику.

Сколько длится черная пятница в Украине

Этот день не имеет фиксированной даты, а каждый год припадает на последнюю пятницу осени. В 2021 году праздник шопоголиков выпадает на 26 ноября.

Стоит отметить, что в Украине многие магазины объявляют о скидках еще до официального начала Черной пятницы, приблизительно 23-24 ноября. Распродажа продолжается и на выходных, а также в понедельник после Черной пятницы. Он носит название "киберпонедельник".