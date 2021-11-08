Лидер "Бумбокса" Андрей Хлывнюк разводится с женой

Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк официально расстается со своей женой Анной Копыловой после 11 лет брака. У бывших влюбленных есть два ребенка – 11-летний Иван и 8-летняя Александра, сообщает Обозреватель.

Пара подала заявление в Шевченковский суд Киева с просьбой расторгнуть их брак.

Анна Копылова и Андрей Хлывнюк расстаются

Анна Копылова – дочь экс-замминистра финансов Украины Вадима Копылова. С Андреем Хлывнюком Анна познакомилась, когда уже выпускалась из университета. Пара поженилась в 2010 году перед рождением своего первого ребенка.

Анна и Андрей поженились в 2010 году

Сейчас экс-избранница исполнителя работает артдиректором издательства "Основы" и режиссером. Женщина знает несколько языков и объединяет работу с воспитанием двоих детей.

Анна часто экспериментирует с волосами

Впервые о разводе пары заговорили еще в прошлом году, однако официальное подтверждение Андрей Хлывнюк не давал, поэтому фанаты верили в воссоединение пары. Только сейчас журналисты нашли заявление экс-влюбленных о слушании в суде. Известно, что никто из супругов не пришел на заседание. Пока причина развода Анны и Андрея остается тайной.