Ющенко, Мороз и Шарий стали героями пропагандистского фильма
Российский государственный канал RT показал фильм под названием "Украина – вечное настоящее". Это уже четвертый фильм, дискредитирующий Украину, снятый режиссером и продюсером Игорем Лопатенком, сообщает Детектор Медиа.
В описании на ютуб-канале RT пишут следующее:
"Фильм «Украина – вечное настоящее» — это рассказ о трех десятилетиях независимости Украины, рассказанный американскому режиссеру бывшими украинскими чиновниками".
В фильме приняли участие Виктор Ющенко, Валерий Пустовойтенко, Александр Мороз, а также Ренат Кузьмин, Андрей Деркач, Виктор Суслов и Анатолий Шарий. Ренат Кузьмин рассказывает в фильме об
"огромном сходстве Украины и нацистской Германии", Шарий – об
"отсутствии независимости Украины", Деркач – о
"контроле над Украиной структурами Сороса" и т.д.
Все спикеры общались с американкой Симоной Манджанте Пападопулос. Она – жена Джорджа Пападопулоса, политического консультанта в штабе Трампа. Джордж Пападопулос был признан виновным в том, что врал ФБР о связях и контактах Трампа с представителями России.
Несмотря на это, фильм "Украина – вечное настоящее" не снимали американские режиссеры или даже RT. На самом деле, этот фильм RT лишь показал, а также добавил на видео свой логотип. Создал фильм к 30-летию независимости Украины продакшн Global 3 Pictures, основателем которого является режиссер и продюсер Игорь Лопатенок.
Этот фильм – первый опыт работы интервьюера у Симоны Манджанте Пападопулос, о чем она сообщила в своем Твиттере.
Продвигался фильм за деньги в небольших американских СМИ с помощью типичных статей. В них сообщалось, что
"создатели фильма развенчали наиболее устоявшиеся мифы, которые постоянно использовались политической элитой Украины для манипулирования сознанием избирателей. В частности, о необоснованных планах членства в НАТО и ЕС, а также о необходимости продажи земли и других вопросов".
Фильм был выложен в сеть 24 августа 2021 года. Режиссер и продюсер фильма – Игорь Лопатенок. Это уже четвертый фильм, к созданию которого он причастен и продвигает пророссийские нарративы. Первым был "Бойня на Майдане", затем "Украина в огне" и "Нерассказанная история Украины".
Он также был продюсером еще одного проекта – "Интервью с Путиным" в четырех частях. Во всех трех последних проектах — об Украине — в качестве продюсера и интервьюера также участвовал Оливер Стоун.
Над фильмом работали и другие люди, которые были членами съемочных команд предыдущих пропагандистских фильмов Лопатенка. У них тоже одинаковое визуальное оформление.