Российский государственный канал RT показал фильм под названием "Украина – вечное настоящее". Это уже четвертый фильм, дискредитирующий Украину, снятый режиссером и продюсером Игорем Лопатенком, сообщает Детектор Медиа.

В описании на ютуб-канале RT пишут следующее:

"Фильм «Украина – вечное настоящее» — это рассказ о трех десятилетиях независимости Украины, рассказанный американскому режиссеру бывшими украинскими чиновниками".

В фильме приняли участие Виктор Ющенко, Валерий Пустовойтенко, Александр Мороз, а также Ренат Кузьмин, Андрей Деркач, Виктор Суслов и Анатолий Шарий. Ренат Кузьмин рассказывает в фильме об "огромном сходстве Украины и нацистской Германии" , Шарий – об "отсутствии независимости Украины" , Деркач – о "контроле над Украиной структурами Сороса" и т.д.

Все спикеры общались с американкой Симоной Манджанте Пападопулос. Она – жена Джорджа Пападопулоса, политического консультанта в штабе Трампа. Джордж Пападопулос был признан виновным в том, что врал ФБР о связях и контактах Трампа с представителями России.

Несмотря на это, фильм "Украина – вечное настоящее" не снимали американские режиссеры или даже RT. На самом деле, этот фильм RT лишь показал, а также добавил на видео свой логотип. Создал фильм к 30-летию независимости Украины продакшн Global 3 Pictures, основателем которого является режиссер и продюсер Игорь Лопатенок.

Этот фильм – первый опыт работы интервьюера у Симоны Манджанте Пападопулос, о чем она сообщила в своем Твиттере.

Read this interesting article about the last documentary by @lopatonok where I debuted as lead interviewer. https://t.co/9vDBy202Xr — Simona Mangiante Papadopoulos (@realSimonaMP) October 16, 2021

Продвигался фильм за деньги в небольших американских СМИ с помощью типичных статей. В них сообщалось, что "создатели фильма развенчали наиболее устоявшиеся мифы, которые постоянно использовались политической элитой Украины для манипулирования сознанием избирателей. В частности, о необоснованных планах членства в НАТО и ЕС, а также о необходимости продажи земли и других вопросов" .

Фильм был выложен в сеть 24 августа 2021 года. Режиссер и продюсер фильма – Игорь Лопатенок. Это уже четвертый фильм, к созданию которого он причастен и продвигает пророссийские нарративы. Первым был "Бойня на Майдане", затем "Украина в огне" и "Нерассказанная история Украины".

Он также был продюсером еще одного проекта – "Интервью с Путиным" в четырех частях. Во всех трех последних проектах — об Украине — в качестве продюсера и интервьюера также участвовал Оливер Стоун.

Над фильмом работали и другие люди, которые были членами съемочных команд предыдущих пропагандистских фильмов Лопатен﻿ка. У них тоже одинаковое визуальное оформление.