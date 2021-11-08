Киев и 21 область соответствует критериям "красной" зоны

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

По состоянию на 8 ноября, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости – при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 799 (превышение в 10,65 раза). Самый высокий уровень заболеваемости в Сумской (1301) и Херсонской (1155) областях.

В то же время в 14 областях зафиксирован "красный уровень" по выявлению новых случаев инфицирования.

По данным за 7 ноября, в Украине в целом превышен уровень госпитализации пациентов с COVID-19 – 90,1 человек на 100 тыс. населения при норме не более 60 человек на 100 тыс. населения. Этот показатель превышен в Киеве и 21 области.

Также в Украине заняты 68,5% больничных коек с кислородом при норме не более 65%. Этот показатель превышен в Киеве и 14 областях.

По данным Минздрава, показатели в Киеве и 16 областях соответствуют "красной" зоне карантина, в пяти областях - "оранжевой", в трех - "желтой".