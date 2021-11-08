Канадский министр ушел в отставку из-за пьянства

В Канаде министр лесной промышленности и сельского хозяйства провинции Альберта Девин Дришен ушел в отставку после обвинений в распитии алкоголя в своем рабочем кабинете, сообщает Деловая столица.

Впервые о пьянстве Дришена стало известно 10 дней назад после того, как его бывшая подчиненная подала иск в суд, в котором описывалась "отравленная рабочая атмосфера".

Несколько дней назад о своей отставке Девин Дришен сообщил в соцсети Facebook.

"Я передал премьер-министру Джейсону Кенни заявление о своей отставке с должности министра, и оно было принято. Я признаю, что мое личное поведение по отношению к алкоголю стало проблемой для правительства в целом" , — заявил Дришен.

Кроме того, он выразил сожаление по поводу случившегося.

"Впрочем, я решил, что лучше для меня и провинции — уйти в отставку и сосредоточиться на личном здоровье и благополучии" , — добавил бывший чиновник.

По данным анонимных источников канадского общественного вещателя CBC News, Доришен употреблял алкогольные напитки в своем рабочем кабинете в провинциальном парламенте не менее 10 раз. Часто при этом дверь в его кабинет закрывалась, чтобы не допускать посторонних, и люди могли попасть внутрь, только назвав ранее согласованное кодовое слово.