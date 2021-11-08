Капитализация крипторынка побила рекорд

К утру понедельника, 8 ноября, капитализация рынка криптовалют побила рекорд и впервые превысила 3 триллиона долларов, сообщает Лента.Ру.

Об этом свидетельствуют данные CoinGecko. Это произошло после того как подорожала самая популярная криптовалюта — биткоин.

Курс биткоина взлетел выше 66 тысяч долларов. На максимуме его стоимость доходила до 66,34 тысячи долларов. В последний раз на таком уровне монета торговалась 21 октября. До 67 тысяч биткоин доходил только 20 октября, после чего скорректировался.

Кроме того, росту капитализации крипторынка способствовало подорожание Ethereum. 8 ноября альткоин обновил исторический максимум на уровне 4,78 тысячи долларов за монету.