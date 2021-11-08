Войска РФ устроили странные маневры вблизи Украины – Арестович

Украинские и западные военные аналитики рассматривают два варианта стягивания войск к границам Украины – с целью давления на Киев и Европу, а также не исключена подготовка к полномасштабному вторжению, сообщает Сегодня.

Такое мнение высказал спикер украинской стороны в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

"Там происходит очень специфическая ситуация. Группировка российских войск, сформированная в апреле этого года вокруг наших границ, она не изменилась в численности. Но за эти полгода она два-три раза приходила в движение. Части и подразделения маневрируют, изображали отход в пункты постоянно дислокации, возвращение… Со средины октября начались примерно те же маневры. Природа этих маневров пока не понятна" , – сказал он.

Арестович считает, что эти "игры мускулами" Россией связаны с энергетическими проблемами в Украине и Европе, антиковидной кампанией, которую РФ развернула у нас. Москва пытается таким образом давить на руководство Украины и западных партнеров, демонстрируя еще и военную угрозу. По его мнению, Россия также пытается помешать "нормандской встрече". Но есть и другой вариант.