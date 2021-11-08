Эксперты назвали опасной рецептуру бензина в крупной сети АЗС

Бензины, выпускаемые компанией "Стандарт Ойл-2000" для сети АЗС "БРСМ-Нафт", могут не отвечать требованиям государственных стандартов и опасны для автомобилей, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.

Как известно, согласно акцизным накладным "Стандарт Ойл-2000", эксклюзивного поставщика топлива в сеть "БРСМ-Нафта", бензин А-95 изготавливается путем добавления в бензин А-92 до 14% МТБЭ, 2% риформата и 1% этанола.

Наиболее очевидным отклонением, которое получится в результате такого смешения, будет превышение содержания кислорода.

"Поскольку в рецептуре указано добавление 1% этанола, а значит такое топливо будет относиться к виду Е5, в котором норма по кислороду ограничена 2,7% мас. МТБЭ содержит 17,85% кислорода, этанол - 34,36% кислорода. Даже если предположить, что в базовом бензине А-92 отсутствует кислород, добавление такого количества этанола и МТБЭ приведет к содержанию минимум 2,84% мас., что превышает норму на 0,14 %" , - говорится в ответе ПАО "Укртатнафта".

На еще большее содержание кислорода вышли в государственной компании "Укргаздобыча".

"По теоретическому подсчету, согласно приведенный рецептуре, показатель "массовая доля кислорода" составляет 4,5% при норме 2,7%" , - говорится в официальном ответе компании на запрос enkorr.

В Исследовательском центре горюче-смазочных материалов отметили, что повышенное содержание кислорода негативно влияет на потребительские качества такого топлива.

"Для двигателей, которые не имеют систем регулирования лямбда-зондом, приблизительно на 7% обеднится топливно-воздушная смесь. Для двигателей с системой регулирования лямбда-зондом изменение состава смеси будет компенсировано. В обоих случаях примерно на 7% возрастет расход топлива" , - считает директор центра Николай Худолий.

Также опрошенные специалисты единогласно отмечают, что добавление 14% МТБЭ в товарный бензин А-92 приведет к существенному повышению октанового числа как в бензине А-95, так и альтернативном топливе.

"Для А-95 октановое число по моторному методу может увеличиться до 88 (норма для бензина А-98)" , - считает аудитор ОС "Серт АСУ" Александр Лютый.

"Добавление к бензину А-92 высокооктановых добавок приведёт к приросту октанового числа значительно выше нормы. По теоретическим расчетам октановое число по исследовательскому методу может превышать норму на 10 единиц" , - приводит "Укртатнафта" слова главного технолога Юрия Голича.

В "Укргаздобыче" при теоретическом расчете выходят 98-100 единиц октанового числа в бензине А-95 и альтернативном топливе.

По мнению опрошенных экспертов, топливо с такими характеристиками представляет угрозу для большинства транспортных средств в Украине.

"Данный бензин точно не рассчитан для большинства ДВС, которые эксплуатируются на наших дорогах, а предназначен для спортивных автомобилей з турбонадувом" , - говорит Лютый.

"За счёт более высоких температур в камере сгорания возможно прогорание в системе цилиндро-поршневой группы и, как следствие, скорый выход из строя системы двигателя" , - считает главный технолог Кременчугского НПЗ.

Согласно сопроводительным документам на топливо, размещенным на АЗС "БРСМ-Нафта", ООО "Стандарт Ойл 2000" производит нефтепродукты на мини-НПЗ в Гадяче (Полтавская обл.) и на нефтебазе в с. Переяславское (Киевская обл.). Компания закупает основные объемы товарных нефтепродуктов и сырья у ООО "Катма Груп" - эксклюзивного поставщика нефтепродуктов для сети "БРСМ-Нафта".

В первом полугодии 2021 года "Стандарт Ойл 2000" в среднем заплатила с 1000 л произведенного бензина А-95 104 грн акцизного сбора (базовая ставка составляет 213 евро/1000 л, или 7 180 грн/т), с 1000 л альтернативного топлива - 503 грн (базовая ставка 162 евро/1000 л, или 5 448 грн/т).

Таким образом, уплата акциза данным производителем по бензину А-95 составила 2% от базовой ставки, по альтернативному топливу - 9%. Остальной размер акциза компания подает на возмещение, поскольку производитель якобы использует подакцизные компоненты.