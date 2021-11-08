Ольга Горбачева завершила карьеру певицы и сменила имя

Известная украинская музыкальная ведущая, певица Ольга Горбачева завершила свою карьеру в шоу-бизнесе и провела прощальные концерты, объявив новое имя – NIKA NIKITINA, сообщает Обозреватель.

Выступление артистки в Киеве было на грани срыва, но она сама оплатила зрителям все тесты на коронавирус, а кроме того – купила билеты для поклонников из других городов.

"Проект Ольга Горбачева был масштабным, потому и прощание – это для меня и праздник, и благодарность одновременно. Если Леди Гага смогла не только вернуть деньги за билеты, но и оплатить поклонникам из других городов билеты на самолёт, когда тур ее тур отменили, то почему мои зрители должны страдать финансово из-за новых норм ограничений? Я устранила все препятствия, чтобы наша встреча состоялась!" – поделилась певица.

Ольга Горбачева у микрофона. Источник: Пресс-служба

Интересно, что Ольга на концерте показала, как менялись ее авторские песни на протяжении 15 лет. Она была грустной в сольном проекте "Арктика", эпатажной в своем girls-band, женственной с более поздним репертуаром под именем Ольга Горбачева, и невероятно энергичной и мотивационной с песнями-аффирмациями.

Горбачева также намекнула, что будет продолжать публичную деятельность, но уже в другом формате – как NIKA NIKITINA.

Она призналась зрителям, что отказывается от известного имени и всего прошлого багажа, "чтобы снова чувствовать себя молодой и легкой". Артистка считает, что одна из ее главных задач – вдохновлять женщин.

Горбачева устроила яркое шоу. Источник: Пресс-служба

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