В Крыму обмелели водохранилища

Жители Крыма обеспокоились проблемой обмеления водохранилищ на полуострове. Часть Феодосии уже больше месяца без воды, а во многих других городах Крыма люди получают воду по жесткому графику три раза в неделю, сообщает Обозреватель.

На проблему с водоснабжением крымчане жалуются в Facebook. По словам местного блогера Александра Талипова, жители массива Степной в городе Феодосия уже больше месяца сидят без воды, а причиной тому являются пустые водохранилища.

"Питающее их феодосийское водохранилище, резервное для города, полностью пустое, а основной источник для Феодосии - Фронтовое водохранилище наливное, не получает в этом году воду из Тайганского и Белогорского водохранилищ, они также обмелели. Воды из Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского подземных водозаборов не хватает наполнять Фронтовое" , - пишет житель Крыма.

От перебоев с водой также страдают и жители других городов. По словам Талипова, люди сетуют, что водохранилища превратились в лужи, а речка в Старом Крыму пересохла и забилась мусором.

В связи со сложившейся ситуацией люди получают воду по жесткому графику – всего три раза в неделю по ночным и утренним часам. Особо остро проблему ощутили жильцы многоэтажек, куда вода практически не доходит.

Жителям Крыма воду дают по жесткому графику. Источник: Пост в Facebook Александр Талипов

В Крыму пересыхают водохранилища. Источник: Пост в Facebook Александр Талипов

В комментариях жители Крыма подтвердили наличие проблемы, но обвинили власти полуострова в бездействии и желании наживы.