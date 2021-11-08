Кабмин уволил четырех заместителей главы Минэкономики

Кабмин уволил четырех заместителей главы Минэкономики
Фото: facebook.com/KabminUA

Кабинет министров уволил четырех заместителей министра экономики Украины. Соответствующее решение правительство приняло во время внеочередного заседания, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Согласно документам, было уволено:

  • Гринюка Владимира Алексеевича с должности первого заместителя министра экономики (по собственному желанию);
  • Глущенко Светлану Владимировну с должности заместителя министра экономики (по собственному желанию);
  • Голубицкую Кристину Игоревну с должности заместителя министра экономики (в соответствии с абзацем четвертым части второй статьи 9 ЗУ "О центральных органах исполнительной власти");
  • Льва Михаила Александровича с должности заместителя министра экономики (в соответствии с абзацем четвертым части второй статьи 9 ЗУ "О центральных органах исполнительной власти").

Напомним, что вице-премьер-министром - министром экономики Украины стала Юлия Свириденко. Решение приняла Верховная Рада 4 ноября.

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