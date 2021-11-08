Кабмин уволил четырех заместителей главы Минэкономики
Кабинет министров уволил четырех заместителей министра экономики Украины. Соответствующее решение правительство приняло во время внеочередного заседания, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
Согласно документам, было уволено:
- Гринюка Владимира Алексеевича с должности первого заместителя министра экономики (по собственному желанию);
- Глущенко Светлану Владимировну с должности заместителя министра экономики (по собственному желанию);
- Голубицкую Кристину Игоревну с должности заместителя министра экономики (в соответствии с абзацем четвертым части второй статьи 9 ЗУ "О центральных органах исполнительной власти");
- Льва Михаила Александровича с должности заместителя министра экономики (в соответствии с абзацем четвертым части второй статьи 9 ЗУ "О центральных органах исполнительной власти").
Напомним, что вице-премьер-министром - министром экономики Украины стала Юлия Свириденко. Решение приняла Верховная Рада 4 ноября.