У Зеленского засекретили результаты люстрации замсекретаря СНБО

В Офисе президента отказались сообщать результаты люстрационной проверки первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко. В ОПУ в письменном виде информировали редакцию проекта "Схемы", что этим данным присвоен гриф "Для служебного пользования", сообщает Радио Свобода.

Журналисты выяснили, что ранее он подпадал под люстрацию, но его имя и фамилия исчезли с сайта Министерства юстиции, где он был указан в списке лиц, которым запрещено занимать государственный пост.

Об этом говорится в расследовании "Лоббисты Харьковских соглашений во власти Зеленского", где также упоминается роль Демченко в продвижении идеи ратификации украинско-российских договоренностей, согласно которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму.

Руслан Демченко, как чиновник времен Революции Достоинства, по признакам подпадает под люстрацию – запрет занимать государственный пост. С 2010 по 2014 он работал заместителем министра иностранных дел.

Ранее его фамилия была на сайте Министерства юстиции в перечне лиц, по признакам попадающих под действие закона "Об очищении власти", но впоследствии исчезла. Об этом журналистам сообщила Татьяна Козаченко, которая с 2014 по 2016 годы работала директором Департамента по вопросам люстрации в Министерстве юстиции Украины.

"Теперь никаких фамилий нет, они в отчете удалили все фамилии занимавших должности людей. У меня есть копия. Первый заместитель министра с 17.12.10 по 22.02.14, Демченко Руслан Михайлович, занимал должность, подпадающую под запреты. 1164 дня, что превышает срок, предусмотренный законом, как здесь указано. То есть, лицо подпадает под люстрацию. Министерство юстиции спрятало часть информации, удалили все фамилии, но она была в публичном доступе и была у многих людей", – рассказала Козаченко.

В Министерстве юстиции в ответ на запрос журналистов сообщили, что фамилию Демченко, как и других чиновников времен Януковича, с сайта убрали из-за "жалобы граждан". В 2020 году перед назначением на должность заместителя секретаря СНБО Демченко написал заявление, в котором отметил, что не подпадает под люстрационное законодательство.

Об этом "Схемам" сообщили в Офисе президента. Но результаты проверки на люстрацию не предоставили. Отмечали, что документы переслали в СНБО. А там сообщили журналистам, что у них нет. Согласно закону "Об очищении власти" ответственный за проверку должностного лица – руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Схемы" обратились к нему с просьбой сообщить, завершена ли люстрационная проверка относительно Демченко, и каковы ее результаты. Ермак сообщил, что она проведена, и есть соответствующая справка, но предоставить ее не могут, ведь "справке присвоен гриф ограничения «Для служебного пользования»" .

Журналисты обратились с просьбой о комментарии к Руслану Демченко. В СНБО ответили, что "организация интервью в ближайшее время невозможна, учитывая плотный график его работы". Официально на должность первого заместителя секретаря СНБО рекомендовал его руководитель – Алексей Данилов. "Схемы" спросили секретаря СНБО о причинах избрания именно кандидатуры Демченко.

"Вы же задаете провокационный вопрос, на который знаете заранее ответ, – ответил Данилов. – Вы же знаете, где принимается решение – это же человек, который возглавляет институт, назначаемый президентом".

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