Газпром увеличил суточный транзит газа через ГТС Украины

"Газпром" в последние несколько дней нарастил транзит природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины до 88-90 млн куб. м в сутки, но он все еще меньше забронированных 109 млн куб. м, сообщил глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, сообщает Интерфакс-Украина.

"…8 ноября. Будет ли увеличение поставок газа в Европу? Пока мы не получали дополнительных заявок на транзит. Более того, транзит пока меньше (88 млн куб. м), чем забронировано и оплачивается Газпромом (109 млн куб. м)" , - написал он на своей странице в Facebook в воскресенье вечером.

Макогон также отметил, что по состоянию на 5 ноября подземные хранилища газа (ПХГ) российского монополиста в Европе заполнены лишь на четверть, тогда как уровень заполнения подземок в РФ самый большой с 2000 года.

Согласно оперативным данным ОГТСУ, поступление газа через ГИС "Суджа" и "Сохрановка" на российско-украинской границе в последние 10 дней колебалось в диапазоне от 57,8 млн куб. м до 109,2 млн куб. м. В частности, 28 октября – 84,891 млн куб. м, 29 октября – 109,198 млн куб. м, 30 октября – 76,89 млн куб. м, 31 октября – 73,41 млн куб. м, 1 ноября – 57,765 млн куб. м, 2 ноября – 62,270 млн куб. м, 3 ноября – 81,996 млн куб. м, 4 ноября – 90,161 млн куб. м, 5 ноября – 89,617 млн куб. м, 6 ноября – 89,733 млн куб. м.

Ранее, 27 октября, "Газпром" на совещании у президента РФ Владимира Путина обнародовал планы начать массированную закачку в ПХГ Европы с 8 ноября (к этому моменту "Газпром" планирует завершить закачку в российские хранилища).

Как сообщалось, транзит природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в январе-октябре 2021 года составил 35,3 млрд куб. м, что на 21,6% меньше, чем за аналогичный период 2020 года (45 млрд куб. м), и на 56,7% меньше, чем за 10 месяцев 2019-го (81,5 млрд куб. м).

На украинском газотранспортном коридоре в 2021-2024 годах действует новая обязательная "бронь" для "Газпрома": 40 млрд куб. м (110 млн куб. м в сутки) после 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/сутки) в 2020 году.