Легенда сборной Нидерландов эмоционально попрощался с футболом
Нидерландский полузащитник Арьен Роббен принял окончательное решение завершить карьеру игрока, сообщает Сегодня.
37-летний Роббен эмоционально попрощался с болельщиками на матче 12-го тура чемпионата Нидерландов между Гронингеном и Ваалвейком.
Легендарный нидерландец объявил о своем уходе из футбола во второй раз. Однако он неожиданно вернулся на поле в 2020 году, надев футболку Гронингена, где он начал свою профессиональную карьеру футболиста 20 лет назад.
Отметим, что различные травмы не позволили ему сыграть более семи матчей за Гронинген в после возвращения в прошлом сезоне.
В своей карьере, помимо Гронингена, Роббен также играл за ПСВ, Челси, Реал Баварию, а за национальную команду Нидерландов сыграл 96 игр, включая финал чемпионата мира.