В Украине начали отстранять от работы невакцинированных

В Украине с понедельника, 8 ноября, начали отстранять от работы невакцинированных от коронавируса чиновников и сотрудников сферы образования, заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, сообщает Корреспондент.

"Речь идет о работниках: центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений, образовательных учреждений. Работники указанных организаций, которые по состоянию на 8 ноября не будут иметь хотя бы одной прививки против COVID-19, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы до момента получения прививки" , - сообщил он.

Министр уточнил, что отстранить не могут только тех, у кого есть противопоказания к вакцинации, подтвержденные медицинским заключением.