Три простых, но красочных салата с ветчиной к празднику

Каждый раз, когда начинается подготовка к торжеству, одним из первых продумывается салатное меню. Они могут быть с курицей, а могут – с ветчиной. Это немного быстрее – нарезать и использовать, сообщает Сегодня.

Салат с куриной ветчиной и пекинской капустой

Салат с куриной ветчиной и пекинской капустой
Фото: instagram.com/tvoisalat

Ингредиенты:

  • Куриная ветчина – 100 г
  • Пекинская капуста – четверть
  • Половина сладкого болгарского перца
  • Огурец
  • Кукуруза консервированная
  • Яйца – 2 шт.
  • Сметана – 50 г
  • Зернистая горчица – 30 г
  • Соль, перец, зелень

Как приготовить:

  1. Взбить яйца, добавить соль и пожарить блин. Овощи, ветчину и блин нарезать соломкой, добавить кукурузу.
  2. Заправить сметаной и горчицей, довести до вкуса солью и перцем. Украсить зеленью.

Салат "Париж"

Салат "Париж"
Фото: instagram.com/recepti_salat

Ингредиенты:

  • Фасоль консервированная красная – 150 г
  • Маринованные опята, ветчина, твердый сыр – по 120 г
  • Лук, морковь – по 1 шт.
  • Соль, перец, майонез, зелень

Как приготовить:

  1. Лук нарезать кубиками. Морковь натереть на терке. Обжарить лук с морковью до готовности и переложить в салатник.
  2. Добавить фасоль, предварительно слив всю жидкость, и нарезанную соломкой ветчину.
  3. Слить жидкость с грибов и добавить в салат. Добавить тертый сыр.
  4. Заправить майонезом и перемешать. Добавить соль, украсить укропом.

Салат с ветчиной и свежим огурцом

Салат с ветчиной и свежим огурцом
Фото: instagram.com/mamaa_v_dele

Ингредиенты:

  • Ветчина, твердый сыр – по 300 г
  • Огурец свежий – 1 шт.
  • Сметана, соль – по вкусу

Как приготовить:

  1. Сыр натереть мелко, выложить в салатник.
  2. Ветчину, огурец нарезать соломкой, добавить к сыру.
  3. Добавить сметану, соль и хорошо перемешать.

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