Три простых, но красочных салата с ветчиной к празднику

Каждый раз, когда начинается подготовка к торжеству, одним из первых продумывается салатное меню. Они могут быть с курицей, а могут – с ветчиной. Это немного быстрее – нарезать и использовать, сообщает Сегодня.

Салат с куриной ветчиной и пекинской капустой

Фото: instagram.com/tvoisalat

Ингредиенты:

Куриная ветчина – 100 г

Пекинская капуста – четверть

Половина сладкого болгарского перца

Огурец

Кукуруза консервированная

Яйца – 2 шт.

Сметана – 50 г

Зернистая горчица – 30 г

Соль, перец, зелень

Как приготовить:

Взбить яйца, добавить соль и пожарить блин. Овощи, ветчину и блин нарезать соломкой, добавить кукурузу. Заправить сметаной и горчицей, довести до вкуса солью и перцем. Украсить зеленью.

Салат "Париж"

Фото: instagram.com/recepti_salat

Ингредиенты:

Фасоль консервированная красная – 150 г

Маринованные опята, ветчина, твердый сыр – по 120 г

Лук, морковь – по 1 шт.

Соль, перец, майонез, зелень

Как приготовить:

Лук нарезать кубиками. Морковь натереть на терке. Обжарить лук с морковью до готовности и переложить в салатник. Добавить фасоль, предварительно слив всю жидкость, и нарезанную соломкой ветчину. Слить жидкость с грибов и добавить в салат. Добавить тертый сыр. Заправить майонезом и перемешать. Добавить соль, украсить укропом.

Салат с ветчиной и свежим огурцом

Фото: instagram.com/mamaa_v_dele

Ингредиенты:

Ветчина, твердый сыр – по 300 г

Огурец свежий – 1 шт.

Сметана, соль – по вкусу

Как приготовить: