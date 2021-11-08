Политики и эксперты манипулируют COVID-статистикой – Ляшко

В Украине не скрывают данные о пандемии, однако некоторые политики не стесняются манипулировать статистикой для систематической дискредитации кампании по вакцинации, сообщает Укринформ.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"С самого начала пандемии в Украине мы не скрывали данных и начали ежедневное информирование о распространении COVID-19. Однако кроме формирования прозрачных потоков данных и обеспечения доступа к ним важна и их правильная трактовка. Сегодня статистикой не стесняются сознательно манипулировать. К сожалению, этим пользуются эксперты для привлечения внимания, политики – для достижения своих политических целей, а также для систематической дискредитации кампании по вакцинации" , – сказал министр.

Он напомнил, что неоднократно в информпространстве встречаются цифры и ссылки на источники о том, что страны, которые вакцинировали уже более 80% своего населения, имеют волны заболеваемости страшнее тех, которые произошли в период до вакцинации.

Однако, по словам Ляшко, в таких "новостях" часто не говорят о вещах, которые на самом деле отличают настоящую аналитику от манипуляций.

"Чаще всего с целью подмены понятий сравнивают несравнимое, игнорируют естественные процессы развития эпидемии, измеряют все в абсолютных цифрах или в слишком короткие промежутки времени, вырывая из контекста отдельные цифры", - подчеркнул Ляшко.

Он привел пример манипуляции, когда выдвигают предположение, что вакцинация не действует, потому что якобы в Украине высокая смертность.

"Приведу несколько примеров. Великобритания при почти таком же числе новых случаев уменьшила показатели летальности в десять раз, подняв уровень охвата вакцинацией до 67%. Бельгия, несмотря на троекратный рост числа случаев, связанный, в том числе, с ослаблением противоэпидемических мер, имеет на данный момент самый низкий процент летальных случаев в Европе, и опять же, этого удалось достичь благодаря большому проценту вакцинации.