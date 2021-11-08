Список банков, которые автоматически блокируют счета должников

В Украине 18 из 73 банков автоматически блокируют счета граждан за долги, если того требуют государственные или частные исполнители. На днях список пополнился еще несколькими банками, сообщает Опендатабот.

Перечень банков выглядит следующим образом:

"ПриватБанк"

"Универсал Банк"

"Окси Банк"

"Таскомбанк"

"Индустриалбанк"

"Банк Восток"

"ПроКредит Банк"

"Львов"

"Конкорд"

"Райфайзен Банк Аваль"

"Кредобанк"

"ОТП Банк"

"Идея Банк"

"Метабанк"

"Украинский капитал"

"Агропросперис Банк"

"Укрсиббанк"

"Радабанк"

Разрешение на автоматическую блокировку счетов за долги в рамках процедуры принудительного взыскания предоставил Минюст своим приказом от 23 марта. Полное или частичное блокирование счетов, владельцы которых попали в Единый реестр должников, начали в апреле.