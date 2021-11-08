Toyota Land Cruiser 200 превратили в шестиколесный пикап-монстр

В Ираке внедорожник Toyota Land Cruiser переделали в необычный шестиколесный "грузовик" с роскошным салоном и усиленной подвеской, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

Рамный внедорожник Toyota Land Cruiser 200 2015 года выпуска доработали тюнеры из иракского города Басра по заказу клиента из Объединенных Арабских Эмиратов.

Хотя пикап на его базе анонсирован как 6х6, у него на самом деле четыре ведущих колеса – это позволило сохранить штатную систему полного привода и 6-диапазонную автоматическую коробку передач. Без изменений остался и бензиновый "атмосферник" V8 объемом 5,7 литра, развивающий 380 л.с. и 544 Нм крутящего момента.

Зато эксклюзивный "Крузак" получил усиленную подвеску, силовые бамперы, высокопрофильные шины BF Goodrich All-Terrain, дополнительную "люстру" на крыше, лебедку и шноркель, а также грузовую платформу метровой длины.

Особое внимание тюнеры уделили отделке салона в духе Rolls-Royce: светло-коричневая кожа, раздельные задние сиденья с электрорегулировками и вентиляцией, планшеты для всех пассажиров, выдвижные подножки и даже знаменитое "звездное небо".

Официально стоимость превращения "Крузака" в шестиколесный пикап не называется – по слухам, она начинается с 1 миллиона дирхамов (270 тысяч долларов). Для сравнения, новый Land Cruiser 300 стоит в ОАЭ в четыре раза дешевле.

Напомним, что немецкое тюнинг-ателье Delta4x4 и швейцарская компания Avus Auto выпустили дюжину впечатляющих вездеходов на базе Suzuki Jimny. На бездорожье новинки не уступают знаменитому Mercedes G 500 4x4², но при этом стоят в три раза дешевле.