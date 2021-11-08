За 10 месяцев Укргаздобыча сократила добычу газа

За 10 месяцев 2021 года "Укргаздобыча" добыла 11,366 млрд кубометров газа - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение добычи составляет 4,5% или 0,541 млрд куб. м, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что это на 0,3% меньше уровня сокращения добычи за январь-сентябрь 2021 года.

При этом отпуск газа за 10 месяцев 2021 года уменьшился на 4,46% или 0,502 млрд куб. м - до 10,756 млрд куб.

"В октябре текущего года Укргаздобыча обеспечила добычу 1,163 млрд куб. м природного газа (минус 1,95%, или 23,19 млн куб. м к показателю аналогичного периода в прошлом году) и отпуск газа объемом 1,105 млрд куб. м (минус 1,62% или 18,175 млн куб. м)" , - говорится в сообщении.

В компании добавили, что в течение 10 месяцев пробурено и подключено к наземной инфраструктуре 40 новых скважин, проведено 203 капитальных ремонта скважин и совершено 506 колтюбинговых операций.