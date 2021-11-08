Полина Гагарина с детьми отдыхает в ОАЭ

Сбежать от локдауна и серых осенних будней несколько дней назад решила 34-летняя Полина Гагарина. Певица вместе с детьми, 14-летним сыном Андреем от первого мужа Петра Кислова и четырехлетней дочерью Мией от Дмитрия Исхакова, улетела в ОАЭ, сообщает Spletnik.

Полина рассказала, что последние недели у нее выдались очень напряженными — она много работала без выходных, в результате чего получила проблемы со сном и переутомление.

Вместе с детьми певица много времени проводит на пляже, где наслаждается теплой и солнечной погодой и морем.

Фото из инстаграма

Дочка Гагариной, лицо которой она продолжает скрывать, находит на пляже и другие интересные и полезные занятия. Полина рассказала, что Мия очень любит рисовать. Любимым хобби девочка занимается и в отпуске, практикуясь порой на своей звездной маме.

Лучший мольберт — это мама! На маме можно рисовать до бесконечности, — шутит Гагарина.

Фото Instagram / Полина Гагарина с дочерью Мией

Соответствующие фото актриса опубликовала на странице в Instagram.

Фото Instagram

Фото Instagram / Полина Гагарина с сыном Андреем