Польша и Литва объявили о боевой готовности на границе с Беларусью

В Министерстве обороны Польши заявили о боевой готовности на границе с Беларусью. Сейчас там дежурят более 12 тысяч солдат.﻿ Об этом, со ссылкой на Twitter-аккаунт министра обороны Польши Мариуша Блащака, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"На границе дежурят более 12 тысяч солдат. Мы подняли состояние боевой готовности. Вместе со службами Министерства внутренних дел и администрации мы готовы защищать польскую границу" , – написал он.

В то же время, Литва направила войска к польско-белорусской границе в связи с наплывом мигрантов. Об этом сообщило Литовское национальное телевидение и радио (LRT).

По информации главы литовского МВД Агне Билотайте, литовские власти и военные силы находятся в режиме "максимальной готовности". Обсуждается введение на границе режима ЧС.