В Ровненские школы и детсады не пустят непривитых от полиомиелита детей
В Ровненской области непривитых от полиомиелита детей не будут пускать в школы и детсады. Ситуация с заболеваемостью в области обостряется, сообщает УНИАН.
Главный санитарный врач Ровненской области Роман Сафонов подписал распоряжение, которым предусмотрен запрет на посещение школ детьми, которые не получили прививку от полиомиелита.
Кроме того, распоряжением предусмотрено исключение непривитых против полиомиелита детей из детских садов.
"Ситуация обостряется. У нас уже есть полтора десятка детей, которые имеют этот вирус и являются носителями. К счастью, эта категория детей практически вся получила прививки, и мы уверены, что страшных симптомов у них не будет. Вместе с тем, значительная часть детей не защищена от этой болезни. Это ненормальная ситуация. Родители еще не осознали, что это очень серьезно. И это надолго. Поэтому сейчас необходимо решать эту проблему", – заявил Сафонов.