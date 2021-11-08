В Ровненские школы и детсады не пустят непривитых от полиомиелита детей

В Ровненской области непривитых от полиомиелита детей не будут пускать в школы и детсады. Ситуация с заболеваемостью в области обостряется, сообщает УНИАН.

Главный санитарный врач Ровненской области Роман Сафонов подписал распоряжение, которым предусмотрен запрет на посещение школ детьми, которые не получили прививку от полиомиелита.

Кроме того, распоряжением предусмотрено исключение непривитых против полиомиелита детей из детских садов.