"Выкатилась из горящей машины": ведущая 1+1 Лидия Таран попала в страшное ДТП

Украинская телеведущая Лидия Таран рассказала в инста-сториз жутким происшествием, которое произошло с ней. Звезда 1+1 села в такси на заднее сидение, позвонила дочери и сказала, что через 10 минут будет дома, сообщает УНИАН.

Но буквально через пару секунд после звонка водитель Лидии врезался в другую машину.

Скриншот Instagram

По словам телеведущей, виновником ДТП является водитель другой машины, так как он остановился на дороге и не поставил предупредительный треугольник.

"Мой драйвер молодец, потому что успел затормозить и сменить полосу. Иначе меня уже не было бы" , - написала Лидия.

Скриншот Instagram

Сейчас с Лидией все в порядке. При этом звезда 1+1 пожаловалась на содранную об асфальт руку и на то, что после удара болит лоб.