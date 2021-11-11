Согревающие специи: какие пряности следует добавлять в блюда зимой

Специи – неотъемлемая часть современной кухни. А в осенне-зимний период они не просто делают еду еще вкуснее, а согревают, защищая от простуды и ОРВИ, сообщает 24 Канал.

Согревающие специи – это не только корица и гвоздика. Выбор гораздо больше, а ассортимент блюд – неограниченный. Супы, вторые блюда и десерты в межсезонье и зимой следует приправлять гвоздикой, имбирем, мускатным орехом. А как хорош кофе по-турецки – с кардамоном!

Корица – бесспорный король зимних специй. Если вы готовите кофе в кофеварке, добавьте немного корицы и другие специи, которые вам нравятся. Она хорошо сочетается с сухими блюдами на основе тыквы, жареными овощами или даже пловом из курицы.

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Имбирь является традиционным ингредиентом многих азиатских блюд и одной из пяти важнейших специй в арабской кухне. Он придает пище характерную пикантность, другую, чем перец. Идеально подходит как согревающая добавка к чаю, как настой, залитый кипятком, или как ингредиент напитка с лимонным соком.

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Мускатный орех выглядит как твердый орех овальной формы. Для использования на кухне свежий орех нужно натереть на терке. Он является ключевым ингредиентом для соуса бешамель, карри и глинтвейна. Мускатный орех хорошо сочетается с зелеными блюдами, такими как супы или пюре. Эта специя имеет характерный резкий запах и немного сладковатый вкус.

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Гвоздика родом из далекой Индонезии, часто используется в кулинарии. Это высушенные почки гвоздикового дерева. Они прекрасно подходят к чаю, глинтвейну, компотам, хлебобулочным изделиям, а также к соленым блюдам – печенью и рагу. Гвоздику можно залить крутым кипятком и оставить под крышкой на 10 минут. Такой настой отлично стимулирует и согреет замерзшее тело.

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Кардамон – третья самая дорогая пряность в мире. Только шафран и ваниль стоят подороже. Кардамон родом из Юго-Восточной Азии, у него удивительный вкус – сладкий, ментоловый. Достаточно только щепотки, чтобы почувствовать аромат этой специи в блюде. Вы можете добавлять кардамон в карри, блюда из курицы, рис басмати и выпечки.