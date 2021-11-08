Как сделать поездку безопасной в осеннюю непогоду

Осенне-зимний период таит в себе массу опасностей для автолюбителей. Стоит обратить внимание как на техническое состояние автомобиля, так и перестроиться на более спокойный характер езды, сообщает Обозреватель.

Периоды резкого похолодания осенью часто создают проблемы даже опытным водителям.

Более плотный трафик в городе и ночные заморозки вместе с осадками нередко бывают причиной ДТП. В ноябре к ним добавляются опавшие листья, которые могут стать источником опасности на дороге.

Ковер из мокрой листвы препятствует контакту шин с асфальтом, поэтому чтобы избежать потери управляемости стоит помнить несколько правил, которые одинаково применимы при езде по любой скользкой поверхности:

избегайте резких движений рулем и резких торможений;

если лужи на пути нельзя объехать, проезжать их нужно максимально снизив скорость;

по возможности увеличьте дистанцию до впереди едущего авто.

С учетом увеличения количества автомобилей на дороге следует настроиться на более осторожную манеру вождения. Кроме того, причиной ДТП может стать плохая видимость из-за характерных для осени дождей и туманов, а также сокращения светового дня. Не будет лишним проверить работу светотехники, а также заменить изношенные "дворники". Не забудьте заправить бачок омывателя зимней жидкостью с низкой температурой замерзания.

Большое количество влаги в сезон дождей неблагоприятно сказывается на состоянии кузова автомобиля. Микротрещины лакокрасочного покрытия могут стать очагом коррозии. Чтобы этого избежать, после мойке рекомендуется обработать кузов водоотталкивающими средствами.

Избыточная влага в салоне может способствовать развитию грибка и появлению неприятного запаха. Поэтому авто следует регулярно проветривать, прогревать и регулярно убирать опавшие листья из-под капота и крышки багажника.

Важным элементом безопасности является состояние шин. В первую очередь стоит обратить внимание на давление, поскольку с понижением температуры снижается и давление в шинах, что ухудшает управляемость, увеличивает расход топлива и риск повреждения колес на неровной дороге.

При снижении среднесуточной температуры до 7°С обязательно следует заменить летние шины на зимние. Но перед установкой обязательно проверьте их состояние и глубину протектора, которая не должна быть менее мм. В противном случае стоит приобрести новый комплект, который обеспечит безопасность на дороге для вас и ваших спутников.