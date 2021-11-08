Рынок криптовалют: эксперты представили прогноз

Основные криптовалюты в понедельник, 8 ноября, растут в цене после того, как компания Bakkt Holdings объявила о том, что ее клиенты в ближайшие дни смогут покупать, продавать и удерживать Ethereum, сообщает УНИАН.

"На фоне поступления на рынок позитивных новостей, курс Bitcoin за сутки, по данным Forex Club, подорожал на 5% – до 65419 долларов с капитализацией 1,23 трлн долларов. Ethereum подорожал на 3,9% – до 4721 долларов при капитализации 558,5 млрд долларов. XRP вырос в цене на 12% – до 1,2938 долларов, его капитализация составила 60,6 млрд долларов. Litecoin укрепился на 4,3% – до 207,2 долларов с капитализацией 14,3 млрд долларов", - сказано в обзоре Forex Club.

Отметим, что общая капитализация рынка криптовалют достигла отметки 3 трлн долларов.