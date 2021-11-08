BMW начала выпускать автомобили без сенсорных экранов

Начиная с прошлой недели, компания BMW начала выпускать некоторые модели без сенсорных дисплеев. Этот вынужденный шаг сделан, чтобы сохранить текущий уровень производства, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

Баварский автопроизводитель уже подтвердил эту информацию. Среди затронутых "инновацией" автомобилей называются модели 3-серии, 4-серии (купе и кабриолет), 4-серии Gran Coupe, Z4 и все версии внедорожников X5, X6 и X7.

Машины без сенсорного экрана будут иметь соответствующую наклейку на окне, а их покупатели получат компенсацию в размере 500 долларов США. Удаление тачскрина означает, что информационно-развлекательной системой можно управлять только с помощью контроллера iDrive и голосового помощника. Автомобили, для которых установлен парковочный ассистент потеряют также возможность резервного копирования. Все остальные функции мультимедийной системы будут сохранены, включая поддержку Apple CarPlay и Android Auto.

"Эта мера является результатом проблем в цепочке поставок в масштабах всей отрасли, которые влияют на автомобилестроение во всем мире и вызывают ограничения на доступность некоторых функций или опций. Мы понимаем, что это изменение потребует диалога с клиентами, ожидающими доставки" , - говорится в официальном заявлении BMW.

Покупателей машин баварской марки это объяснение вряд ли утешит. Ведь они неизбежно столкнутся с проблемами при перепродаже своего "неполноценного" авто.

Автомобили с отсутствующей сенсорной функцией мультимедийного дисплея уже начали отгружаться с завода в Спартанбурге, а на следующей неделе производство машин без тачскрина стартует на зарубежных предприятиях марки.