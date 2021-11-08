Оформление дизайна кухни в частном доме: планировка

Планируя кухню нужно определить сколько должно быть функциональных зон в доме, продумать расположение розеток и выключателей, где будет располагаться вся ваша бытовая техника, сообщает Дела домашние.

В частном доме есть возможность выбрать место под кухню и определить ее площадь. Необходимо продумать вывод вентиляции и газа, если захотите воплотить идею кухни с островом посередине.

Стиль оформления ограничивается вашей фантазией. Классика со множеством элегантных деталей или строгий и дерзкий хай-тек, а может нежный деревенский и уютный прованс? Дополните образ своей кухни красивым интерьерным текстилем и пространство сразу заиграет по - новому. Смотрите видео до конца и все узнаете!