COVID-сертификат можно получить на 15-й день по установлении диагноза

COVID-сертификат может быть сформирован на 15-й день после установления диагноза COVID-19 в течение 105 дней. Это закреплено изменениями в порядок формирования и использования COVID- сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 или выздоровление лица от этого заболевания, сообщает Интерфакс-Украина.

Принятые изменения, в частности, предусматривают, что COVID-сертификат может быть сформирован не более двух раз за один календарный год (при наличии технической возможности учета сформированных COVID-сертификатов).

За последние четыре дня октября украинцы сгенерировали 1 млн COVID-сертификатов в приложении "Дія". Их общее количество уже достигло 5 млн, и продолжает расти.