Мигранты из Беларуси попытались прорваться в Польшу: первые стычки

Мигранты из Беларуси уже попытались прорваться на территорию Польши. Пограничники опубликовали видео, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

Польские службы предотвратили попытку мигрантов прорваться на польскую сторону к югу от пограничного перехода в Кузнице.

"Ситуация под контролем", - сообщили в МВД.

Что происходит

Белорусская сторона подготовила самый большой на сегодняшний день штурм границы с помощью нелегальных мигрантов. Мигранты начали внезапно собираться большими группами в одном из районов Минска еще на выходных.

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