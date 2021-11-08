Мигранты из Беларуси попытались прорваться в Польшу: первые стычки
Мигранты из Беларуси уже попытались прорваться на территорию Польши. Пограничники опубликовали видео, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.
Польские службы предотвратили попытку мигрантов прорваться на польскую сторону к югу от пограничного перехода в Кузнице.
"Ситуация под контролем", - сообщили в МВД.
Что происходит
Белорусская сторона подготовила самый большой на сегодняшний день штурм границы с помощью нелегальных мигрантов. Мигранты начали внезапно собираться большими группами в одном из районов Минска еще на выходных.