Мигранты из Беларуси попытались прорваться в Польшу: первые стычки

Мигранты из Беларуси уже попытались прорваться на территорию Польши. Пограничники опубликовали видео, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

Польские службы предотвратили попытку мигрантов прорваться на польскую сторону к югу от пограничного перехода в Кузнице.

"Ситуация под контролем", - сообщили в МВД.

???? PILNE | Polskie służby udaremniły próbę siłowego przedarcia się na polską stronę przez migrantów na południe od przejścia granicznego w Kuźnicy. Sytuacja została opanowana. pic.twitter.com/iJNvufd524 — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 8, 2021

Что происходит

Белорусская сторона подготовила самый большой на сегодняшний день штурм границы с помощью нелегальных мигрантов. Мигранты начали внезапно собираться большими группами в одном из районов Минска еще на выходных.