Три странных признака на стопах, которые врач просит не игнорировать

﻿Боли в животе, головокружение, обострения угрей, нерегулярные менструальные периоды – вам будет сложно найти аспект человеческого здоровья, на который не влияет стресс, сообщает WomanEL.

Хронический стресс также может повлиять на наши стопы. Врач-ортопед Джеки Сутеры рассказала о том, как понять, что он у вас есть:

Холодные стопы

При стрессе наши тела переходят в состояние борьбы или бегства (реакция «бей или беги»). Кровь и кислород устремляются ко всем основным органам, отдаляясь от конечностей. Так что неудивительно, что ваши стопы могут становиться холодными.

Онемение или покалывание стоп

Вы также можете почувствовать, что ваши стопы словно на иголках или немеют. Доктор Сутера говорит, что при этих симптомах вам следует сделать легкий массаж и растяжку.

Снижение гибкости и дискомфорт в стопах

Состояние борьбы или бегства может вызвать мышечное напряжение по всему телу. Но когда это напряжение находится в наших ногах, это может быть особенно неприятно. Ведь каждый наш шаг усугубляет это мышечное напряжение.

Самое главное – решить источник проблемы

Снижение уровня стресса, уход за собой и поиск профессиональной поддержки могут иметь большое значение.

Хронический стресс может оказать огромное влияние на наш мозг, подвергая нас риску ряда физических и психологических проблем. Он является одним из основных факторов, вызывающих стойкое воспаление в организме. Хроническое воспаление может привести к ряду проблем со здоровьем, включая диабет и болезни сердца.