Стало известно, кто может возглавить партию "Слуга народа"

Главой партии "Слуга народа" вместо Александра Корниенко собираются назначить народную депутатку Елену Шуляк. Эту информацию подтвердили несколько источников в партии. Ранее Корниенко объявил, что уходит с этой должности, пишет Ирина Лысогор, Левый берег.

Один из собеседников редакции рассказал, что так хотят сделать затем, чтобы "политическим оппонентам было неудобно с ней воевать на эфирах" . Также среди возможных причин он назвал необходимость обновить команду.

Другой источник редакции в руководстве партии объяснил выбор кандидатуры Шуляк тем, что она – "активная, опытная менеджер, может руководить и медийно отрабатывать. И нет "шлейфа", который у Корниенко накопился за три года" .

Елена Шуляк прошла в парламент по 13-му номеру в списке "Слуги народа". Она является заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Также Шуляк является членом Временной следственной комиссии ВРУ по расследованию фактов коррупции в органах государственного архитектурно-строительного контроля и надзора и заместителем члена Постоянной делегации ВРУ в Парламентской ассамблее ЕС – Восточные соседи (ПА ЕВРОНЕСТ). Являлась представительницей правительства в Верховной Раде.