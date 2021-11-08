В Сумской области разоблачили фейковых сотрудников СБУ

В Сумской области двое мужчин несколько месяцев прикрывались фейковыми удостоверениями сотрудников СБУ и требовали взятки с чиновников и бизнесменов﻿. Об этом, ссылаясь на Министерство внутренних дел, сообщает Деловая столица.

За взятки псевдочиновники обещали помочь "избежать" уголовной ответственности за вымышленные правонарушения.

"В частности, задокументировано, как один из мужчин требовал тысячу долларов у предпринимателя. В то же время, действуя по предварительному сговору, злоумышленники требовали 12,5 тысячи долларов США у чиновника госпредприятия за непривлечение к уголовной ответственности" , — сказано в сообщении.

Полицейские задержали указанных лиц в Тростянце при получении от потерпевшего части оговоренной суммы в размере $5 тысяч.

О подозрении в вымогательстве сообщили 37-летнему сумчанину и 48-летнему жителю Тростянца. Они задержаны.